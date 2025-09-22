Nacieron trigemelas en el Materno Infantil, el segundo caso del año

El Hospital Público Materno Infantil acompañó un nuevo nacimiento trigemelar, atípico ya que se trató de un embarazo monocorial triamniótico, es decir, las tres bebés compartían placenta. Es un caso que se da de 1 en 1.000.000.

La mamá, Nancy, llegó al hospital con un control ecográfico, donde se confirmó la presencia de tres bebés de sexo femenino. Desde ese momento, distintos equipos comenzaron un seguimiento especializado, ya que este tipo de gestaciones requieren controles más estrictos.

Finalmente, las bebés nacieron por cesárea programada con 34 semanas de gestación el día jueves 18 de septiembre y, junto a su mamá, se encuentran en buen estado general de salud.

La primera niña en nacer fue Ainara con 1640 gr, seguida de Amira con 1560gr (la más pequeña) y por última, Ámbar con 1780 gr. Actualmente permanecen internadas en Neonatología con cuidados permanentes de especialistas ya que se trató de un parto prematuro.

Los embarazos trigemelares son muy poco frecuentes: se presentan en aproximadamente 1 de cada 6.400 gestaciones. El embarazo de Nancy fue aún más atípico ya que se trataba de un monocorial triamniótico donde las tres bebés compartían placenta y se da de 1 cada 1.000.000 de casos. Este es el segundo nacimiento de trillizos registrado en el hospital en los últimos meses, mientras que en el primer semestre se han registrado 54 nacimientos de gemelos.

El embarazo y el parto contó con la participación de profesionales de las áreas de tocoginecología, neonatología, salud fetal, obstetricia y otras especialidades que trabajaron en conjunto para brindar una atención integral.

Durante el parto asistieron la médica en tocoginecología Romina Guzmán, Milagros Ruíz Mauger, residente en tocoginecología, Milagro Ibáñez, jefa de residentes de tocoginecología, los neonatólogos Yamila Caucota, Marisel Lajad y Livio Ubalt, anestesistas, instrumentadores quirúrgicos, circulares de enfermería y limpieza.

También, durante el embarazo de la mujer, intervinieron de manera colaborativa los equipos de ginecología, obstetricia, neonatología, salud fetal y apoyo comunitario.

El nacimiento de las trigemelas pone en evidencia la preparación y compromiso del equipo para afrontar situaciones de alta complejidad materno-infantil.

Un ayuda para la familia

A la comunidad solidaria de Salta les solicitamos ayuda para la familia de estas tres niñas. Quienes deseen hacerlo pueden comunicarse con Nancy al 3872102897 o al 3872103617. El alias de la familia es NPACHADO.NX (todo con mayúsculas)