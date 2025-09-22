Habrá atención y consejería en violencia de género en el CIC de Gauchito Gil

Será el viernes 26 de 9 a 12. La jornada estará a cargo de profesionales del Concejo Deliberante. Se podrán hacer consultas sobre deudores alimentarios, situaciones de violencia de género y/o discriminación, entre otras. Para más información comunicarse al 3872266189.

La Municipalidad y el Concejo Deliberante brindarán un espacio de atención y asesoramiento en violencia de género. Será el viernes 26 de septiembre de 9 a 12 hs. en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Gauchito Gil.

La jornada estará a cargo de las profesionales (abogados y psicólogos) de la Oficina de Violencia de Género del CD. Quienes participen podrán hacer consultas sobre deudores alimentarios y situaciones de violencia de género y/o discriminación.

La atención es por orden de llegada y de manera personalizada en el edificio ubicado en Av. Discépolo, entre Fortín Las Juntas y calle 118, barrio Solidaridad 4° Etapa. Para más información o por consultas, comunicarse al 3872266189.