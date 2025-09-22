Demorado por sustraer elementos de una escuela en Capital

El procedimiento se realizó esta mañana en el barrio 20 de Febrero, tras una alerta ciudadana. Recuperaron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Capital realizaron un procedimiento en barrio 20 de Febrero, en el marco de una alerta ciudadana por la sustracción de elementos de una escuela de la zona.

En ese contexto, tras un patrullaje preventivo, demoraron a un hombre de 37 años que transportaba los elementos sustraídos, entre ellos una manguera plástica, un martillo y un rollo de tanza, quedando a disposición de la Justicia.

