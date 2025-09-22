"EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina", afirmó el secretario del Tesoro

Bessent aseguró que el Tesoro de EE.UU. está dispuesto a apoyar a Argentina con todas las herramientas posibles, incluyendo swaps, compra de dólares y deuda.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una seguidilla de posteos aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública.



"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el funcionario a través de su cuenta en "X", y fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".

También dijo que estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. "Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande", aseguró.

Asimismo, agregó: "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento son necesarios para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de estas declaraciones y desde la misma red social, posteó: "Gracias Secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande!".