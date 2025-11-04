La recaudación de impuestos cayó cerca de 3,5% real en octubre y alcanzó los $16,1 billones

La recaudación de impuestos de octubre estuvo afectada por la ausencia de algunos "extra" que ya no están presentes este año y que la actividad económica no ha podido compensar.

La recaudación de impuestos de octubre alcanzó los $16.1 billones, con una variación interanual nominal del 26,5%, informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si se toma la inflación transcurrida desde el mismo mes del año pasado, se registró una caída real de 3,5%.

ARCA explicó que la variación interanual del mes pasado "continuó viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre de 2024".

En ese mes había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos:

• El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): tanto de bienes regularizados como no regularizados.

• La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): había vencido el plazo para la cancelación al contado de la deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, y el pago a cuenta del plan más amplio con condonación del 40% de los intereses. También habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto y septiembre 2024 a través del plan de tres cuotas.

• El Impuesto PAÍS que actualmente no se encuentra vigente.

• El Impuesto de Regularización de Activos: se encontraba vigente la adhesión al Régimen y el ingreso del pago adelantado de no menos del 75% del Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 – única para regularizar fondos).

El organismo recaudador precisó que "sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 37%", lo que habría dado un número positivo en función de los precios subieron en ese período un 31,4% de acuerdo a estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).