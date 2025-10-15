Una familia tipo debe ganar $1.176.852 por mes para no ser pobre

El dato corresponde a septiembre de este año. La Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, subió 1,4% y llegó a $527.736.

Junto con el dato de inflación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el valor de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondientes al mes de septiembre. En el primer caso, la medición obtuvo un monto de $1.176.852, mientras que para la CBA se midió un valor de 527.736 pesos.

No se trata de datos irrelevantes. Por el contrario, son números muy importantes para la medición de la pobreza y la indigencia. Es que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia tipo por mes para cubrir el total de sus necesidades básicas, por lo que aquellos hogares con ingresos inferiores a ese monto son considerados “pobres”. En tanto, la CBA se enfoca en el total de gastos que debe realizar el mismo grupo familiar para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. En ese caso, quienes no llegan a esa barrera son técnicamente “indigentes”.

Ahora bien, lo interesante, más allá de los valores en sí, es cuánto aumentaron ambas canastas con relación al mes anterior. Según la medición del Indec, las dos canastas tuvieron un incremento del 1,4% en el noveno mes del año, en comparación con agosto. Es decir que las dos tuvieron un nivel de aumento inferior a la inflación general, que fue de 2,1% en septiembre. Eso significa que los productos de primera necesidad subieron a un ritmo menor que el promedio del resto de los precios de la economía.

Si bien la familia tipo es el parámetro para determinar las líneas de pobreza e indigencia, lo cierto es que en el día a día los datos varían mucho en cada hogar. Por eso, el Indec publica mensualmente el valor de la CBT y la CBA para otros grupos familiares con composiciones diferentes.

Así, se puede conocer un hogar con tres integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años) tiene en realidad una Canasta Básica Alimentaria de $420.140 y una Canasta Básica Total de $936.911.

En tanto, una vivienda de cinco integrantes (se compone por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año) tiene que enfrentar montos más elevados. En ese caso, el ingreso mínimo para no caer en indigencia es de $555.063 y el límite de la CBT, para no caer en la pobreza, es de $1.237.789.

Mes a mes el Indec da a conocer los datos de canasta básica y en cada oportunidad se puede comprobar un nuevo aumento. Con excepción de mayo, mes en el que la CBA registró una leve baja del 0,4%, todos los demás meses del año han confirmado un incremento de los productos de primera necesidad.

Sin embargo, si se hace una comparación con lo ocurrido durante el 2024, se puede observar una notable desaceleración del ritmo de aumento. De acuerdo a los datos publicados por el Indec, en los primeros nueve meses del año pasado la Canasta Básica Alimentaria acumulaba una variación del 78,1% en relación a diciembre de 2023. En 2025, el aumento acumulado a esta altura del año es de 17,5%, es decir un porcentaje 60,6 puntos porcentuales menor.

La diferencia es más marcada con la Canasta Básica Total. El balance histórico indica que en el noveno mes del año pasado la CBT acumulaba una suba del 94,6%. Este año, también en los primeros nueve meses, el incremento es del 14,9%. En este caso, la diferencia es de 79,7 puntos porcentuales. Esto no quita, por supuesto, que los productos siguen subiendo a un ritmo que muchas familias no pueden seguir.