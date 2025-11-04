El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo

El cuerpo se reunirá para definir los nuevos valores del ingreso mínimo, cuyo poder adquisitivo cayó un 34% en la era Milei y se ubica en su nivel más bajo desde 2001.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado a sesión plenaria para el miércoles 26 de noviembre a las 12:30 con el fin de tratar la definición del salario mínimo (SMVyM) y los montos de la prestación por desempleo.

La cita se formalizó a través de la Resolución 6/2025 del cuerpo, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma de su presidenta alterna, Claudia Silvana Testa.

El orden del día comprende la designación de dos consejeros presentes por cada bloque para suscribir el acta de la reunión y "la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo".

De cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil en noviembre de 2025

En noviembre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se mantiene sin cambios, ya que el Gobierno no oficializó ningún aumento para este mes. El último ajuste se realizó en agosto, cuando se estableció en $322.200 mensuales. Por lo tanto, en noviembre de 2025 el valor seguirá siendo el mismo.

Para los trabajadores jornalizados con una carga de 48 horas semanales, el salario mínimo se mantiene en $1.610 por hora, mientras que en el caso de quienes cumplen jornadas parciales, el monto se calcula de manera proporcional.