Fue durante el fin de semana en los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos de la provincia. La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos y sancionó a 998 conductores por distintos incumplimientos a la normativa vigente.

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos estratégicos de la provincia.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló en total 9564 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 998 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 6322 test de alcoholemia y sancionaron a 152 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación