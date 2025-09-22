En lo que va del año se registraron 9 femicidios en Salta

En los primeros meses del año y en lo que va de septiembre, se registraron 9 femicidios en la provincia, ocurriendo la mayoría en la capital salteña.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) dio a conocer los casos de femicidio que tuvieron lugar en Salta en lo que va del 2025, una problemática que aqueja a la sociedad por la cual se levantan los salteños pidiendo justicia.

En los primeros meses del año y en lo que va de septiembre, se registraron 9 femicidios en la provincia, ocurriendo la mayoría en la capital salteña.

De los 9 casos, 4 tuvieron lugar en la ciudad de Salta, 2 en Cafayate, 1 en Metán, 1 en Rivadavia y 1 en General José de San Martín.

En la mayoría de los casos el agresor fue la pareja de la víctima (80%), mientras que el 20% de las muertes fueron cometidas por las ex parejas.