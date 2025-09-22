La UNSa recibe al Móvil Odontológico para fortalecer la salud estudiantil
El Móvil Odontológico brindará atención prioritaria a los estudiantes sin obra social, con el objetivo de garantizar el cuidado de la salud bucal en el ámbito académico.
El servicio funcionará en el estacionamiento del ingreso principal del campus universitario desde hoy hasta el viernes 26 de septiembre, en el horario de 8 a 13 hs. La inscripción para la atención será canalizada a través de los centros de estudiantes de cada facultad, con un cronograma específico:
Lunes 22: Facultad de Ciencias Exactas
Martes 23: Facultad de Ingeniería
Miércoles 24: Facultad de Ciencias de la Salud
Jueves 25: Facultad de Ingeniería
Viernes 26: Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Humanidades
Servicios disponibles
El móvil ofrecerá un abanico de prestaciones odontológicas, entre ellas:
Urgencias (tipo médica y/o apertura)
Arreglos de muelas y/o dientes
Extracciones (excepto muelas de juicio)
Limpieza dental
Consultas y acciones de prevención
Para acceder a la atención, los estudiantes deberán cumplir con dos requisitos: ser alumnos regulares de la UNSa y no contar con obra social. Además, se destacó la importancia de la responsabilidad en la reserva de turnos, ya que no se atenderá por orden de llegada, salvo en casos de urgencia.
Este acuerdo entre la UNSa y la Municipalidad de Salta constituye un paso significativo en el acompañamiento a la comunidad estudiantil, promoviendo el acceso equitativo y cercano a la salud odontológica, un aspecto clave para el desarrollo académico y personal de los jóvenes.