Potencia Salta 2025: Más de 400.000 personas visitaron la feria de emprendedores

Con gran convocatoria y entusiasmo, el encuentro emprendedor más grande del norte argentino se llevó adelante durante tres días en el Centro de Convenciones.
Desde el viernes hasta el domingo, la cuarta edición de Potencia Salta se realizó en el Centro de Convenciones de la capital salteña, convocando a 420.000 visitantes aproximadamente. El evento contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y otros funcionarios y autoridades de diversas esferas.

En esta ocasión, 1100 emprendedores de toda la provincia exhibieron sus productos y proyectos, posicionándose en una de las vitrinas más importantes del norte argentino. La oferta se complementó con 120 food trucks, dos patios gastronómicos con múltiples opciones, juegos infantiles, y espectáculos para toda la familia.

Durante las tres jornadas, el público pudo recorrer el evento y conocer de cerca el talento y la creatividad de miles de salteños que contribuyen diariamente al crecimiento económico y productivo de la provincia. Además, los asistentes disfrutaron de los shows de Los Cayetanos, el Ballet Folclórico de la Provincia, Mellizas de Salta, Grupo Viday, Karvankas, La 387, Macúmbicos, y DJ Nacho Carrizo.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Salta junto a Livingroom, tiene como objetivo fortalecer el ecosistema emprendedor y constituir una propuesta de valor para cada persona que presenta su historia de vida, esfuerzo y sacrificio. En total, se realizaron siete ferias, incluyendo Destino Potencia en Orán, Cafayate y Tartagal.

