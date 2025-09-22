Este lunes los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgencias

No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.

El Ministerio de Salud Pública informa que, con motivo de celebrarse el Día de la Sanidad, hoy no habrá atención en consultorios externos de ningún establecimiento de su dependencia en toda la provincia.

Los diferentes hospitales y centros de salud diagramaron sus respectivos servicios de guardia, a fin de garantizar la cobertura de urgencias y emergencias, como así también la atención en salas de internación y la provisión de medicamentos a pacientes internados.

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre, en el horario especial de 7 a 12. Con mayor urgencia se requiere producto sanguíneo de grupo O factor Rh positivo.

Todas las delegaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) y la farmacia central de esta obra social, ubicada en Belgrano 944 de la capital, funcionarán en su horario habitual.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación