Potencia 2025: más de 200 mil asistentes en dos días de feria

La feria con más de 1000 emprendedores sigue a paso firme como un gran opción para el fin de semana de los salteños.

Con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y su esposa Elena Cornejo, se llevó a cabo la segunda jornada de la feria Potencia 2025. Hasta el momento se ha superado la marca de 220 mil visitantes en dos días, consolidándose como una de las más concurridas de la provincia.

En palabras de Mauricio Maximiliano Choque, originario de Cachi y presente con su taller Entrelazando Costumbres, compartió su experiencia: "Este espacio es magnífico y una gran oportunidad para darnos a conocer y exhibir nuestros productos. Es la tercera generación de artesanos que sigue las costumbres de nuestros ancestros".

La feria, un espacio para toda la familia, contó con una gran variedad de propuestas que incluyeron opciones gastronómicas, shows en vivo como los de Karvankas y La 387, y actividades para los más pequeños. La presente edición demuestra la consolidación de Potencia como una verdadera plataforma para el crecimiento económico y cultural de la provincia. Hoy se dará un cierre a la feria que promete una gran afluencia de gente para finalizar la edición de este año.