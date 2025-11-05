Casa de Salta participará por primera vez en La Noche de los Museos

Por primera vez, la Casa de Salta será parte de La Noche de los Museos, una de las actividades culturales más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires. La participación se enmarca en la política cultural, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, que promueve la difusión del arte y el talento salteño.

La delegación provincial abrirá sus puertas este sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 hs, en su sede de Av. Roque Sáenz Peña 933, con una propuesta que invita a disfrutar del arte y la cultura salteña en pleno centro porteño.

Entre las actividades destacadas se podrá recorrer la muestra escultórica “Nuestro Interior”, organizada por la Asociación Argentina de Artistas Escultores, que reúne obras de más de 30 artistas de todo el país, incluyendo importantes escultores y escultoras salteñas.

Además, el público podrá disfrutar de instalaciones escultóricas en la vereda, música en vivo, danzas folklóricas, pintura en vivo, performances de arte con fuego, talla en vivo y otras expresiones que llevarán el arte y la tradición de Salta a la Noche de los Museos.

La Casa de Salta invita a todos los salteños residentes en Buenos Aires, visitantes y turistas a acercarse y compartir esta experiencia cultural, celebrando juntos la presencia de Salta y su arte en una de las noches más esperadas del calendario cultural porteño.