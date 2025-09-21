Se inauguró el Paseo Ex Palúdica con muchas actividades

Tras varios meses de obras para reacondicionar este espacio, se contó con la presencia del intendente y del gobernador para inaugurar este nuevo espacio destinado a la comunidad salteña.

Este sábado el Paseo Ex Palúdica abrió sus puertas, brindando un nuevo espacio para la expresión cultural de los salteños. Finalizaron las obras de este espacio ubicado en el Paseo Güemes y contó con muchas actividades para celebrarlo.

Vecinos y familias compartieron una tarde colmada de propuestas artísticas y culturales en la nueva plaza del Paseo Güemes, con espectáculos de circo y la actuación de la Banda Municipal “25 de Mayo”. Así también, los asistentes disfrutaron de la Orquesta Infanto Juvenil de la Provincia, que ofreció un repertorio alusivo junto al show de Estefi Niewolski y Seba Gueleb para cerrar la noche.

Del evento participaron el intendente Emiliano Durand y el gobernador Gustavo Sáenz, quienes acompañaron la apertura de este espacio recuperado en beneficio de toda la comunidad.