Tinkunaku: Colocaron el nuevo hormigón para el revestimiento

La obra tiene como objetivo drenar de manera correcta y eficiente el agua de lluvia, evitando anegamientos y desmoronamientos de las márgenes. Los trabajos consistieron en la colocación de talúdes y bases de hormigón a la altura del barrio El Milagro.

La Municipalidad avanza con la obra de revestimiento del canal pluvial Tinkunaku, a la altura del barrio El Milagro, ubicado en la zona este de la ciudad.

Rolando Heredia, ingeniero de la obra, manifestó que “lo que hicimos fue construir las bases y los talúdes para progresivamente ir hormigonando este tramo de 23 metros y de esta manera lograr el revestimiento del canal pluvial”.

“Con esta obra podremos darle solución a lo que era la erosión del desagüe, porque antes era de tierra y ripio, y al tener un mejor drenaje del agua de lluvia también podremos prevenir anegamientos o mitigar inundaciones”, detalló Heredia.

Es importante recordar que, como en todos los casos, se debe evitar arrojar residuos tanto dentro como en las márgenes de los canales pluviales para prevenir obstrucciones.