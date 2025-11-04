La Municipalidad trabaja en la recuperación de la plaza De La Juventud

Las tareas incluyen la demolición de la vereda y caminería en el sector noreste, el encofrado de escalinatas y demolición y desmalezado de sectores específicos. El espacio verde se encuentra en el ingreso a la ciudad (Portezuelo).

En el marco del plan de recuperación de espacios verdes, la Municipalidad se encuentra trabajando en la plaza De La Juventud, ubicada en el ingreso a la ciudad por el Portezuelo.

En el lugar, se dio inicio a las tareas de demolición de la vereda y caminería en el sector noreste, continuando posteriormente con el colado de hormigón peinado, ejecutado con su correspondiente proceso de curado adecuado.

Actualmente, las tareas en ejecución corresponden al encofrado de escalinatas y a la demolición y desmalezado de sectores específicos. Se encuentra previsto para el día jueves el colado de hormigón en los sectores mencionados.

Es importante destacar que, el lugar se encuentra con el cercado perimetral de obra, realizándose la señalización correspondiente y la instalación del obrador conforme a las normas de seguridad vigentes.