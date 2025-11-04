El municipio dona la cartelería política que se levantó para reciclaje

Las instituciones educativas y diferentes emprendimientos retiran hasta 50 carteles para utilizarlos de diferentes maneras. El retiro se efectúa en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, ubicadas en calle Corrientes.

Luego de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, la Municipalidad concretó el retiro de la cartelería política ubicada en la ciudad.

Esos carteles son donados para su reciclaje. Las instituciones educativas y diferentes emprendimientos retiran hasta 50 carteles para utilizarlo de diferentes maneras.

El retiro se efectúa en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, ubicadas en calle Corrientes 1367.

La directora del Liceo Cultural Docente, Sandra Coro, expresó que «es una gran idea reciclar estos materiales en las escuelas. Vamos a utilizarlos para hacer afiches y carteles y también para las muestras de fin de año».

Por su parte, Mauricio Bonifacio, docente de la escuela Córdoba, dijo que le parece una gran iniciativa la donación de carteles y que en su establecimiento “se usarán para la feria de ciencias».

La donación continuará hasta que se terminen los carteles. La idea de la Municipalidad es que todo se pueda reutilizar de distintas formas.