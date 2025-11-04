El municipio acondiciona la Avda. Gato y Mancha en zona sur

Las tareas comprenden nivelación, enripiado y limpieza de las márgenes donde se suelen arrojar de forma indebida restos de residuos, escombros y malezas. Se benefician vecinos que conectan los barrios Don Emilio con 14 de Mayo, La Aldea y Los Eucaliptos, entre otros.

La Municipalidad se encuentra trabajando en el acondicionamiento de la avenida Gato y Mancha, ubicada en la zona sur de la ciudad, que atraviesa el Centro de Adopciones y el Vivero Municipal, y que une diversos barrios.

Las acciones que se completaron fueron el nivelado y el enripiado de dicho tramo, lo que permite una mejor circulación vehicular para quienes buscan conectar las avenidas Paraguay y Banchik.

De manera complementaria, se está desarrollando la limpieza de las márgenes donde se suelen arrojar de manera indebida restos de escombros, malezas y residuos.

Es importante destacar que, estos trabajos beneficiarán a los vecinos que se dirijan desde los barrios Don Emilio y Villa Palacios hasta 14 de Mayo, La Aldea y Los Eucaliptos, entre otros.