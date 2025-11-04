Caballería incautó animales sueltos en la vía pública

Las intervenciones se realizaron en los últimos días en distintos puntos de Capital, el Valle de Lerma y Vaqueros. Se secuestraron 12 equinos y 6 vacunos. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.

En los últimos días, efectivos del Departamento de Caballería abocados a patrullajes preventivos y en respuesta a alertas ciudadanas, incautaron 6 vacas y 12 caballos que se encontraban sueltos en la vía pública.

Las intervenciones tuvieron lugar en Vaqueros, en localidades del Valle de Lerma y en diversos sectores de Capital.

Con la intervención de las Fiscalías correspondientes, los animales fueron trasladados a la base de Caballería.