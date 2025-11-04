Quedó conformada la delegación del Pre Cosquín 2026 sede Salta

La selección tuvo lugar este fin de semana en el Teatro Municipal, donde jurados especializados en música y danza, determinaron los ganadores que se presentarán en la edición 54° del Certamen para Nuevos Valores en Cosquín.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompañó la selección de los artistas que conforman la Delegación de la Sede Salta rumbo al Pre Cosquín 2026.

Los seleccionados participarán en enero próximo en el tradicional escenario Atahualpa Yupanqui, en la plaza Próspero Molina de Cosquín.

Durante dos jornadas llenas de talento, pasión y folclore, el Teatro Municipal se convirtió en punto de encuentro de músicos, bailarines y público, que acompañó con entusiasmo el certamen, en el que participaron representantes de la capital, el interior provincial y otras provincias.

En la previa a la final, Oscar Humacata, referente de la organización del Pre Cosquín – Sede Salta, manifestó: “Estamos viviendo la final de esta sede para definir a los ganadores en canto y danza que representarán a Salta en el escenario Atahualpa Yupanqui. Los finalistas ya se están preparando, muchos llegaron del interior y se quedaron para participar de esta última instancia. Hay mucho talento y estamos muy agradecidos por este espacio que nos brinda la Municipalidad, porque esta es la casa de todos y nos permite dar vida a esta competencia”.

“Es importante destacar que se trata de nuevos valores del canto y la danza, con mucha gente joven, y algo muy especial de esta edición es que hay hijos de participantes que ya ganaron en años anteriores, buscando hoy su propio lugar en el emblemático escenario de Cosquín” agregó.

Desde la Agencia de Cultura Activa, la coordinadora Ariana Benavidez resaltó el nivel artístico y la participación de cada uno de los concursantes: “El Pre Cosquín es una oportunidad para que los artistas muestren su talento y representen con orgullo a nuestra provincia. Cada año nos emociona ver cómo la música y la danza siguen creciendo».

Ganadores rubro Música:

*Solista Vocal: Valentina Domínguez y Luz Reinoso

*Dúo Vocal: Milaipa

*Conjunto Vocal: Trilio

*Solista Instrumental: Perotti Villagra

*Canción Inédita: Canción para Patricia

Ganadores rubro Danza:

*Ballet Folklórico: Santiago Ayala

*Pareja de Baile Estilizado: Gerón Belén – Mercado Agustín

*Pareja de Baile Tradicional: Arias Fernanda – Siquila Pablo

*Solista Malambo Femenino: Guzmán Clara

*Solista Malambo Masculino: Alvarado Cristian

*Conjunto de Malambo: Alma Gaucha