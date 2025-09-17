Shakira suma un tercer show en Vélez

Luego de agotar las entradas para sus dos fechas en Vélez, la cantante sumó una nueva oportunidad para reencontrarse con sus fans.

Shakira cerrará el año a lo grande en Argentina. Debido al furor que se generó por los dos nuevos shows que dará en Vélez el 8 y 9 de diciembre, con entradas completamente agotadas, la artista colombiana sorprendió a sus fans al agregar una fecha más, prevista para el jueves 11 del mismo mes.

Antes de llevar su megaespectáculo hacia Europa y Asia, la cantante cerrará en nuestro país la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que en este regreso se llamará “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Esta serie de tres recitales viene a completar los dos que dio el 8 y 9 de marzo en el Campo Argentino de Polo, donde hizo delirar a su público local durante más de dos horas y con un importante despliegue escénico, al ritmo de sus grandes éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother”, “Chantaje” y la BZRP Music Sessions #53, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, publicado en marzo de 2024, que incluye temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito” y “TQG”.

La preventa será exclusiva para los clientes de Santander Visa y estará disponible desde este jueves 18 a las 10 a través del sitio web entradauno.com. La misma durará 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, y una vez finalizada comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.