Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El conductor habló en exclusiva con Teleshow antes de su desembarco en la señal Carnaval el martes 23, con Estamos de Paso, un ciclo inspirado en su mítica creación de los 90. El equipo que lo acompañará, el análisis de los medios de comunicación y el desafío de adaptar aquella fórmula a los tiempos que corren.

“Me siento con la misma alegría y adrenalina de comenzar algo nuevo, como cuando arrancamos con VideoMatch. Con esa sensación de saber y de no saber a la vez para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa".

A sus 65 años, con más de 40 en el medio y habiendo firmado algunos de los programas de televisión más importantes de su tiempo, Marcelo Tinelli siente el entusiasmo de la primera vez. Y tiene motivos de sobra para justificarlo. A días de iniciar una nueva aventura en los medios, el conductor recibe en exclusiva a Teleshow para describir el desembarco en el streaming. Una apuesta que mira al futuro, pero con el ancla fuerte en una nostalgia que supo trascender las generaciones.

“La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming”, insiste el conductor sobre Estamos de Paso, el ciclo que se verá los miércoles de 20 a 22 horas en Carnaval Stream. La señal, que cuenta con figuras nacidas y criadas en la tele como Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, ahora suma a su programación al hombre de Bolívar y su troupe.

Desde el nombre, Marcelo también deja en claro desde donde viene. “Estamos de paso” es un guiño a su gran amigo Federico Ribero, fallecido en 2013, quien repetía la frase como un mantra. Marcelo la hizo bandera y así vive este momento profesional. Dispuesto a seguir tachando asignaturas pendientes y sostenido en dos pilares innegociables: el profesionalismo por cada cosa que hace y la inevitable fórmula de tomarse las cosas con humor.

Para Estamos de paso, Marcelo armó un equipo de viejos conocidos, provenientes de diferentes escenarios. La familia, el gran sostén de su vida, dice presente con su primo hermano y cómplice Luciano El Tirri y dos de sus hijas, Cande y Juanita. “Son las más picantes”, justifica Marcelo sobre la presencia cada vez más mediática de las chicas, algo que ya se vislumbró en el reality Los Tinelli.

Junto a ellos, y con la producción de Fede Hoppe, estarán dos de la vieja guardia como Pachu Peña y Mariano Almada; dos figuras femeninas fuertes como Silvina Rojas y Carla Conte, y dos habitués del último universo ShowMatch, como Fede Bal y el imitador Milton Re. “Me gusta el equipo que tenemos. Estamos muy motivados, con ganas de volver a las raíces, pero siempre aggiornados al 2025″, explica Marcelo sobre un nuevo desafío sobre el que, al pasar, reclama algunos derechos de autor. “Lo que nosotros hacíamos en los 90, ese grupo de amigos reaccionando a algunas cosas en la mesa del viejo VideoMatch no es muy diferente a lo que se ve hoy en el streaming”.