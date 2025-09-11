Se puso en marcha la Feria del Milagro en el parque San Martín

Esta mañana comenzó a funcionar la tradicional Feria del Milagro. La misma funcionará desde hoy y hasta el 15 de septiembre, de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

Las 7 plazas del parque estarán repletas de puestos, en donde la gente encontrará artesanías en cuero, madera, platería, juguetes, ropa, calzados, masas regionales, pastelería, accesorios, marroquinería, bijouterie, lencería, accesorios para mascotas, productos de librería y más.

Además, estarán disponibles diferentes servicios municipales (en la plaza E) como el Móvil de Licencia, que atenderá el sábado, domingo y lunes de 12 a 22 hs. Mientras que el Móvil Odontológico prestará servicios del jueves al domingo de 8 a 13. También habrá enfermeros y podólogos para atender a quienes lo necesiten, los días 11,12, 13 y 14 de 17 a 21 horas.

Se espera una gran concurrencia de personas, las cuales podrán pasear por el lugar y visitar los más de 650 puestos de la feria.

Una plaza, la G de calle San Martín entre Lavalle y Santa Fe y Urquiza, donde está el enrejado del parque, es exclusiva para la gastronomía. Allí se ubican 100 puestos de gran diversidad: platos típicos, comida rápida y árabe, habrá shows, pantallas, y un patio gastronómico.

Otra plaza, la D, que queda entre Santa Fe, Mendoza y San Juan, es para los niños, quienes tienen juegos para pasar el día y disfrutar a su manera.

La feria, además contará todos los días con:

+ Pantallas gigantes que transmitirán en vivo, la llegada de peregrinos, procesión y renovación del Pacto de Fidelidad

+ Espacios institucionales donde se habrá servicios municipales como el Móvil de licencias de conducir, Móvil Odontológico, también habrá atención oftalmológica y servicios del área de bienestar animal

+ Cobertura de salud mediante la presencia de Cruz Roja coordinada por Samec, enfermeros en las plazas

+ Patrullajes y asistencia permanente de Protección Ciudadana

+ Refuerzo de luminarias, bajadas de electricidad supervisadas

+ Refuerzo de presencia policial, baños químicos, refuerzo de limpieza

+ Presencia permanente de inspectores municipales

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.

Cortes de tránsito

Para garantizar la seguridad y el orden vehicular en la feria, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial diagramó un operativo especial.

Habrá cortes en:

– San Juan y Lavalle

– San Juan y Francisco Arias

– Santa Fe y San Juan

– Mendoza y Catamarca

– Lavalle y Urquiza

– San Martín e Hipólito Yrigoyen

Estará prohibido estacionar en:

– San Martín, desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires

– Mendoza, desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires

– Santa Fe, desde San Martín hasta San Juan

Cabe destacar que también habrá estacionamientos exclusivos para motos y autos cerca de la feria. Se solicita seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas.