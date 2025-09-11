Están Abiertas las inscripciones para la Copa Güemes 2025

Hasta el 20 septiembre, se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la competencia de Fútbol 5 Copa Güemes para las categorías Sub-15 y Sub-18. Los interesados podrán registrarse en la Secretaría de Deportes de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y en el interior provincial en las áreas de Deportes de cada municipio.

La Copa Güemes integra la Copa Macacha y la Copa Martín Miguel de Güemes, destinada a jóvenes de las categorías Sub-15 y Sub-18, en la rama masculina y femenina. La competencia de Fútbol 5 se desarrollará en toda la provincia y los delegados de los equipos tienen tiempo hasta el 20 de septiembre para inscribir a los equipos. Los interesados podrán inscribirse en la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1.550)de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y en el interior provincial en las áreas de Deportes de cada municipio.

Los equipos deberán completar el formulario de inscripción a través del siguiente link : que deberá igualmente ser impreso y presentado en forma presencial por triplicado en la Secretaría de Deportes, o en los municipios del interior en sus respectivas áreas de Deportes.

La Copa Güemes constituye un espacio de participación deportiva y de integración para jóvenes de toda la provincia, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Secretaría de Deportes, continúa fortaleciendo las políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades para todos los salteños y salteñas.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación