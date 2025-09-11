La próxima semana el Móvil de Castración atenderá en Santa Ana 1
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del martes 16 al viernes 19 de septiembre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en el barrio Santa Ana 1.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
Martes 16
B° Santa Ana 1
Domicilio: Pje. 22 al 1.702 frente a la plaza EL RINCÓN DEL NIÑO
Turnos: 387 8546167
Miércoles 17 y Jueves 18
B° Santa Ana 1
Domicilio: Pje 20 al 1.000. En el Playón Deportivo, a una cuadra de la comisaría.
Turnos: 387 5196351
Viernes 19
B° Santa Ana 1
Domicilio: Pje 7, Playón Deportivo
Turnos: 387 4733015