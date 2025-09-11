Se conocieron los rubros que subieron por encima de la inflación
La división de precios regulados mostró un aumento del 2,7% en el octavo mes del año, contra un 2,3% del mes previo. Como reflejo de esto, el rubro que más subas de precios arrojó fue el de Transporte (+3,6%), a raíz de los ajustes en combustibles.
Los otros rubros que aumentaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general fueron Bebidas Alcohólicas y tabaco (+3,6%), Restaurantes y hoteles (+3,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,7%), Educación (+2,2%) y Comunicación (+1,9%). Aquí también tuvieron efecto variaciones en regulados como tarifas de servicios públicos.
Precios estacionales cayeron 0,4%, pero se aceleró la inflación núcleo
Por debajo del promedio subieron: Salud (+1,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+0,9%), Recreación y cultura (+0,5%). Mientras que, Prendas de vestir y calzado arrojó una variación negativa (-0,3%), en el marco del cambio de estación y la apertura comercial.
La división de precios estacionales mostró una caída del 0,8%. Sin embargo, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni factores estacionales ni precios regulados, se aceleró desde el 1,5% al 2%.
En este marco, se prevé que la combinación del recalentamiento del dólar con nuevos ajustes en tarifas genere dificultades para que la inflación se acerque a la zona del 1%.