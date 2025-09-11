Se conocieron los rubros que subieron por encima de la inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en la misma proporción que en julio. Ajustes en precios regulados presionaron al alza.

La división de precios regulados mostró un aumento del 2,7% en el octavo mes del año, contra un 2,3% del mes previo. Como reflejo de esto, el rubro que más subas de precios arrojó fue el de Transporte (+3,6%), a raíz de los ajustes en combustibles.

Los otros rubros que aumentaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general fueron Bebidas Alcohólicas y tabaco (+3,6%), Restaurantes y hoteles (+3,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,7%), Educación (+2,2%) y Comunicación (+1,9%). Aquí también tuvieron efecto variaciones en regulados como tarifas de servicios públicos.



Precios estacionales cayeron 0,4%, pero se aceleró la inflación núcleo

Por debajo del promedio subieron: Salud (+1,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+0,9%), Recreación y cultura (+0,5%). Mientras que, Prendas de vestir y calzado arrojó una variación negativa (-0,3%), en el marco del cambio de estación y la apertura comercial.

La división de precios estacionales mostró una caída del 0,8%. Sin embargo, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni factores estacionales ni precios regulados, se aceleró desde el 1,5% al 2%.

En este marco, se prevé que la combinación del recalentamiento del dólar con nuevos ajustes en tarifas genere dificultades para que la inflación se acerque a la zona del 1%.