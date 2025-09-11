¿Cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron en agosto 2025?

La inflación el mes pasado se mantuvo en 1,9% por segundo mes consecutivo. En ese marco, la división alimentos subió 1,4%.

La inflación de agosto se mantuvo en 1,9% y se ubicó debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los rubros con mayor aumento fueron Transporte (+3,6%), por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%), por incrementos en tabaco.

El INDEC también informa como fue la variación de precios en agosto, tomando una selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA. Así, los productos que más bajaron en agosto fueron:

Lechuga por kg: valía $3.661,12 en agosto, y salía $4.574,65 en julio (-20%)

Harina de trigo común 000 por Kg: valía $869,85 en agosto y salía $905,23 en julio (-3,9%)

Arroz blanco simple por kg: valía $1.811,63 en agosto y salía $1.848,08 en julio (-2%)

Papa por kg: valía $855,43 en agosto y salía $870,54 (-1,7%)

Agua sin gas 1,5 litros: valía $1.397,75 en agosto y salía $1.420,62 en julio (-1,6%)

Mientras que los productos que más subieron en agosto:

Tomate redondo kg: valía $2.529,01 en agosto y salía $2.175,93 en junio (+16,2%)

Limón kg: valía $1.267,44 en agosto y salía $1.119,16 en julio (+13,2%)

Banana kg: valía $2.485,38 en agosto, salía $2.273,82 en julio (+9,3%)

Desodorante 150 cc: valía $3.315,25 en agosto, salía $3.143,16 en julio (+5,5%)

Pan de mesa 390 g: valía $3.106,53 en agosto, salía $2.976,66 en julio (+4,4%)

Paralelamente también se conoció que la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 en agosto para una familia "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños). Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como umbral para medir la indigencia, se ubicó en los $520.529.

El costo de las canastas básicas aumentó apenas 1% en agosto, en el marco de una desaceleración en los aumentos de precios en alimentos.