El Hospital Materno Infantil reprograma cirugías ante la falta de anestesistas

La medida, de carácter temporal, prioriza la atención de emergencias y busca

garantizar la seguridad de los pacientes ante la quita parcial de servicio de los

especialistas.

La gerencia del Hospital Público Materno Infantil informa a la comunidad que se tomó la

decisión de reprogramar temporalmente un número significativo de cirugías

programadas en los sectores de pediatría y adultos. Esta medida, adoptada como

precaución, busca priorizar las intervenciones de emergencia y garantizar la seguridad

de los pacientes debido a la falta de anestesistas disponibles.

Actualmente, el hospital realiza un promedio de 49 cirugías diarias, pero a partir de hoy

solo se podrán llevar a cabo 15. Esta reducción afecta principalmente a las cirugías de

alta complejidad planificadas con antelación, incluyendo procedimientos oncológicos,

cardiológicos, renales y urológicos, que representan más de 30 intervenciones diarias o

150 por semana.

Los anestesistas disponibles se distribuirán para cubrir exclusivamente las cirugías que

no pueden posponerse. En el área de perinatología, se priorizarán las cesáreas y otras

intervenciones urgentes. En pediatría, la prioridad se centrará en las cirugías de

emergencia que ingresen por la guardia, como apendicitis, hernias y perforaciones, así

como en las patologías oncológicas más apremiantes en ambos sectores.

Comunicación con los pacientes

La Gerencia es consciente del impacto que esta situación tiene en las listas de espera

ya programadas para los próximos dos meses y de la angustia que genera en los

pacientes y sus familias. Es por eso que el equipo de Gestión de Pacientes se está

comunicando directamente con cada persona afectada para informar sobre la

reprogramación y responder a sus inquietudes.

El Hospital entiende la preocupación de quienes esperan una pronta solución a sus

problemas de salud, especialmente de los pacientes que viajan desde el interior de la

provincia, pero se trata de una medida necesaria para resguardar la salud de todos.