El Hospital Materno Infantil reprograma cirugías ante la falta de anestesistas
La medida, de carácter temporal, prioriza la atención de emergencias y busca
garantizar la seguridad de los pacientes ante la quita parcial de servicio de los
especialistas.
La gerencia del Hospital Público Materno Infantil informa a la comunidad que se tomó la
decisión de reprogramar temporalmente un número significativo de cirugías
programadas en los sectores de pediatría y adultos. Esta medida, adoptada como
precaución, busca priorizar las intervenciones de emergencia y garantizar la seguridad
de los pacientes debido a la falta de anestesistas disponibles.
Actualmente, el hospital realiza un promedio de 49 cirugías diarias, pero a partir de hoy
solo se podrán llevar a cabo 15. Esta reducción afecta principalmente a las cirugías de
alta complejidad planificadas con antelación, incluyendo procedimientos oncológicos,
cardiológicos, renales y urológicos, que representan más de 30 intervenciones diarias o
150 por semana.
Los anestesistas disponibles se distribuirán para cubrir exclusivamente las cirugías que
no pueden posponerse. En el área de perinatología, se priorizarán las cesáreas y otras
intervenciones urgentes. En pediatría, la prioridad se centrará en las cirugías de
emergencia que ingresen por la guardia, como apendicitis, hernias y perforaciones, así
como en las patologías oncológicas más apremiantes en ambos sectores.
Comunicación con los pacientes
La Gerencia es consciente del impacto que esta situación tiene en las listas de espera
ya programadas para los próximos dos meses y de la angustia que genera en los
pacientes y sus familias. Es por eso que el equipo de Gestión de Pacientes se está
comunicando directamente con cada persona afectada para informar sobre la
reprogramación y responder a sus inquietudes.
El Hospital entiende la preocupación de quienes esperan una pronta solución a sus
problemas de salud, especialmente de los pacientes que viajan desde el interior de la
provincia, pero se trata de una medida necesaria para resguardar la salud de todos.