Actividades gratuitas que ofrece el CIC de Limache
La Coordinación General de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona sur y alrededores que el Centro Integrador Comunitario -CIC- “Cabo PM Luis Guillermo Sevilla” de barrio Limache ofrece gran variedad de actividades gratuitas.
De lunes a viernes se realizan actividades sociales, deportivas y culturales para la familia. Todas de manera gratuita.
Los interesados en participar, podrán comunicarse al 4240968 /3872266199 o bien acercarse hasta el edificio ubicado en Camino a San Agustín esquina Dr. Demetrio Herrera, frente a la etapa 7 del barrio Limache.
También se brindan servicios como: asesoramiento por casos de violencia de género, emisión de boletas, enfermería, mediación, etc.
La agenda de actividades es la siguiente:
Funcional: lunes y miércoles de 8 a 9 hs.
Apoyo en Inglés: miércoles de 18 a 20 hs y viernes 10 a 12 hs.
Aero box, Taebo: lunes, miércoles y viernes 10:30 a 11:30 hs.
Folclore: martes y jueves 18:30 a 19:30 hs.
Clases de canto: martes y jueves: 16 a 18 hs.
Hockey: miércoles y viernes de 17 a 18:30 hs.
Zumba: viernes 19 a 20 hs.
Ritmos: lunes y miércoles de 20 a 21 hs.
Entrenamiento Funcional: viernes 18 a 19 hs.
Servicios
Asesoramiento violencia de género: lunes de 9 a 13 hs.
Emisión- consultas de boletas de impuestos: lunes a viernes de 8 a 18 hs.
Bienestar Animal: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Enfermería: lunes y martes de 9 a 13 hs. Miércoles 15 a 19 hs.
Defensa del Consumidor: martes de 9 a 12:30 hs.
Mediación: lunes y miércoles de 9 a 14 hs.