Defensa Civil coordina los nodos de asistencia a peregrinos por el Milagro 2025

Hoy se instalaron los nodos en El Maray y Puente Morales para brindar asistencia a fieles provenientes de los Valles Calchaquíes. En tanto, mañana se contará con un nodo en Santa Rosa de Tastil y en el Dique la Ciénaga en Jujuy, en tanto el 12 de septiembre se instalará en Cobos.

La Subsecretaría de Defensa Civil realiza la coordinación de la instalación de los distintos nodos de asistencia a los peregrinos que se desplazan hacia la Catedral Basílica desde distintos puntos de la provincia para rendir honor al Señor y a la Virgen del Milagro.

En ese marco, el director General de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, informó que hoy se instalaron los nodos en El Maray en Chicoana y Puente Morales sobre la ruta nacional 68 en Cafayate a fin de asistir junto a kinesiólogos a peregrinos que vienen caminando desde Cachi, La Poma, Luracatao, Cafayate, Angastaco, San Carlos, entre otras localidades de los Valles Calchaquíes.

En tanto, mañana está prevista la instalación del nodo de Santa Rosa de Tastil en Campo Quijano para recibir a los peregrinos provenientes de la puna salteña, de San Antonio de los Cobres, y localidades aledañas como también el nodo del dique La Ciénaga en El Carmen, Jujuy que permanecerá hasta el 12 de septiembre. Éste último es un punto clave para el acompañamiento y asistencia a peregrinos de Nazareno, Iruya, Santa Victoria Oeste, entre otros.

Por último, se instalará el 12 de septiembre un nodo de asistencia a peregrinos en Cobos, en General Güemes.

Es un trabajo conjunto con el Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos, Terapistas Físicos de Salta, áreas locales, entre otros organismos.

