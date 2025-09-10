Un grupo de amigos consumió hongos alucinógenos y se perdieron en un bosque

Salieron de excursión por la Slide Mountain Wilderness de los Catskill Mountains, al sureste del estado de Nueva York, cuando se extraviaron. A uno lo encontraron en posición fetal mientras el otro fantaseaba con un puente inexistente.

Un grupo de cuatro excursionistas en la Slide Mountain Wilderness de los Catskill Mountains, en el sureste del estado de Nueva York, protagonizó un incidente que puso en alerta a los servicios de rescate. Tras consumir hongos que contenían psilocibina, uno de ellos sufrió un “subidón incapacitante”, generando un operativo de búsqueda y rescate en una de las áreas naturales más visitadas de Estados Unidos.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de agosto mientras los excursionistas, todos jóvenes de unos 20 años, transitaban el Giant Ledge Trail, un sendero de 4,8 kilómetros conocido por la belleza de sus acantilados y su dificultad moderada. El grupo había planeado pasar el fin de semana del Labor Day explorando las 19.200 hectáreas de la zona, ubicada aproximadamente a 130 kilómetros al suroeste de Albany.

A pesar de que el camino está bien señalizado y recibe la visita de numerosos aficionados a la naturaleza, el consumo de hongos alucinógenos alteró por completo su percepción. Uno de ellos experimentó desorientación tan severa que no pudo caminar, mientras otro llegó a alucinar con la presencia de un puente inexistente.

La llamada de auxilio ocurrió alrededor de las 17:00, cuando uno de los miembros del grupo logró contactar a las autoridades. El guardabosques Russell Martin, entrevistado por The New York Times, describió la situación encontrada: “Estos hombres definitivamente experimentaron altibajos”. Explicó que al arribar, junto al Departamento de Bomberos de Pine Hill, hallaron a uno de los jóvenes en posición fetal, incapaz de comunicarse a menos de 300 metros del sendero principal.

La ruta donde ocurrió el incidente transita altitudes de entre 335 y 792 metros y está rodeada de zonas rocosas y pendientes pronunciadas. A pesar de la popularidad del sendero, perderse resulta inusual, sobre todo en condiciones normales. Sin embargo, según Martin, al abandonar el camino señalizado para intentar llegar a su vehículo en línea recta, el grupo se expuso a un terreno irregular y riesgoso. “Hubiera sido un lugar perfecto para romperse una pierna”, advirtió el guardabosques.

El episodio ilustra los peligros asociados al consumo de hongos con psilocibina en entornos naturales. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, los efectos de esta sustancia incluyen alucinaciones visuales y auditivas, ansiedad, paranoia, náuseas y desorientación. En este caso, los excursionistas presentaron síntomas como incapacidad para caminar, distorsiones en la percepción de la realidad y alucinaciones, lo que complicó gravemente su situación.

Una vez localizados, los rescatistas brindaron atención médica en el sitio antes de trasladar al grupo a su alojamiento temporal. Para entonces, los efectos alucinógenos habían remitido, permitiéndoles recuperarse sin lesiones físicas graves.