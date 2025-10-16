El Reino Unido lanzó un nuevo canal de stream que transmite 24 horas en vivo desde el espacio

El proyecto pretende alcanzar a una amplia audiencia a partir de las imágenes del planeta Tierra, tomadas desde la Estaciones Espacial Internacional.

Un nuevo stream en vivo empezó a transmitir imágenes del planeta Tierra desde el espacio. La propuesta fue llamada Space Live y ya emite en tiempo real las 24 horas del día desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El lanzamiento de este nuevo programa se realizó en el Reino Unido y, según sus promotores, las compañías ITV y Sen, apuntan a un público amplio.

Space Live no funciona como un documental con episodios o segmentos. Este stream es similar al que realizaron científicos del CONICET en el fondo del Mar Argentino. Es decir, la transmición es continua y sin cortes a tres perspectivas diferentes de la Tierra: la zona de acoplamiento de la EEI, un plano horizontal que incluye amaneceres y tormentas y una cámara dirigida hacia la superficie del planeta.

Además, los responsables del proyecto incorporaron un rastreador digital que indica la posición exacta de la EEI en cada momento. Mientras que un servicio de inteligencia artificial aporta datos geográficos y meteorológicos al instante.

Este no es el primer stream en vivo que se transmite desde el espacio. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA, de Estados Unidos, tiene un proyecto similar hace años. Pero la novedad de esta cobertura directa es que hay una mejora en la calidad de la imagen que se integra con otros recursos visuales por la utilización de cámaras 4k que mejoran la nitidez y la duración de las señales.

Por otro lado, los operadores de este nuevo canal sumaron una cortina musical constante para acompañar las imágenes tomadas desde el espacio.

Space Live no busca ofrecer el efecto de transformación existencial que mencionan astronautas y pilotos. El “overview effect”, un cambio cognitivo que surge al observar la Tierra desde fuera, solo ocurre con la experiencia directa. Pese a eso, la imagen constante del planeta girando produce impacto y, para algunos espectadores, actúa como recordatorio de la escala global y de la cercanía entre regiones distantes.