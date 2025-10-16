Indignante: Repudio un estudiante se disfrazó de mujer abusada durante el viaje de egresados

El joven, de una escuela de Córdoba, usó un vestido roto y se pintó con manchas rojas simulando sangre. El video se viralizó y generó repudio generalizado.

Un video grabado durante un viaje de egresados en Bariloche provocó indignación en todo el país: un alumno del IPET 267 de Bell Ville, Córdoba, se disfrazó de una mujer abusada. En las imágenes, el joven aparece con un vestido roto, el cuerpo manchado con pintura roja y la palabra “violada” escrita en la espalda.



El hecho ocurrió durante una fiesta temática del viaje de egresados y fue compartido en la cuenta de Instagram de la promoción. En el video, que dura apenas unos segundos, se ve al adolescente mientras otro compañero realiza gestos que aluden a un abuso, entre risas y burlas. La publicación se viralizó rápidamente y fue duramente criticada por usuarios y organizaciones por banalizar la violencia de género.

El repudio no tardó en llegar y la comunidad educativa del colegio cordobés se vio envuelta en la polémica. Ante la difusión del video, los propios compañeros del curso difundieron un comunicado intentando desligarse de la responsabilidad institucional.

El comunicado de los estudiantes

“Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, expresaron.

Sin embargo, las disculpas no lograron frenar el malestar social. En paralelo, la otra división del colegio publicó un mensaje de fuerte repudio: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio”, comienza el texto.

El comunicado continúa: “Esto no es una ‘cosa de adolescentes’. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Los alumnos remarcaron además que muchos de ellos no participaron del viaje y repudiaron los ataques recibidos en redes sociales. “La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena. Los ‘canarios’ somos estos otros que día a día, nos educamos para ser mejores en un mundo muy complejo”, agregaron.

El mensaje finaliza con un pedido concreto: “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del humor, la responsabilidad adolescente y la banalización de la violencia de género, generando un fuerte rechazo social y una profunda reflexión dentro de la comunidad educativa.