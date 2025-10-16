Una pareja se casará con sus perros como testigos

Nicolás y Darío celebrarán su casamiento el próximo 13 de diciembre en Mendoza y marcarán un hecho inédito en la Argentina: sus perros serán testigos de honor.

Nicolás y Darío se preparan para una boda muy especial. No solo porque será el cierre de una historia de amor que lleva más de 13 años, sino porque sus perros serán testigos de honor del enlace. En diálogo con Santa Siesta, programa de AIRE, Nicolás contó los detalles del proceso que los llevó a ser noticia en todo el país.

“En realidad no deja de estar la figura del testigo humano, pero nuestros perros van a ser testigos de honor, parte de nuestra historia, de nuestro amor y de nuestra realidad”, explicó Nicolás.

Ambos son grandes rescatistas y amantes de los animales. Nicolás contó que todo comenzó cuando era voluntario en el refugio El Campito y luego en la ONG Patitas al Rescate, en zona norte del conurbano bonaerense. “Nuestra vida gira en torno a ellos. Cuando tenés tantos animales, todo se organiza pensando en si los llevás, con quién se quedan, dónde van a estar”, relató.

Con los años, la pareja fue ampliando “la manada”. Ahora, son cinco los perritos que conforman esta familia: Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael, todos perros rescatados. “Cuando fallecieron los primeros, llegaron otros, y así se fue agrandando la familia. No queríamos que quedaran afuera de algo tan importante para nosotros”, aseguró.

La historia comenzó como un deseo simbólico, pero terminó haciendo historia. “Empezamos a investigar y vimos que en Estados Unidos, México y algunos países de Europa ya se había hecho. Como Darío es abogado, decidió hacer el pedido formal”, contó Nicolás.

El trámite se presentó primero en San Rafael, Mendoza, pero al no recibir respuesta, fue elevado a la capital provincial. Finalmente, obtuvieron la autorización. “Sabíamos que no le hacíamos mal a nadie, que no estábamos pidiendo nada fuera de la ley. Solo queríamos que ellos estuvieran presentes”, explicó Nicolás.

Desde la Dirección del Registro Civil de Mendoza confirmaron que se trata de un caso inédito en la Argentina y que la resolución será específica para esta boda, sin modificar la normativa general.

“Nos caracterizamos por ser un poco tercos —bromeó Nicolás—, pero también sabíamos que era algo simbólico y hermoso. Ojalá esto sirva para que más personas incluyan a sus mascotas en momentos felices”.

El casamiento se realizará el 13 de diciembre en Mendoza, con los cinco miembros de cuatro patas de la familia como testigos de honor.