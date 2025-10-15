En lo que va de octubre se registraron 11 femicidios

Desde MuMaLá informaron que en lo que va del año se cometieron 195 asesinatos por motivos de género, uno cada 35 horas. Advirtieron además que en octubre la violencia machista dejó una víctima fatal cada 28 horas

En lo que va de octubre ya se registraron 11 femicidios en la Argentina, y distintas organizaciones alertan sobre la situación de emergencia que atraviesa el país ante el aumento de los crímenes vinculados a la violencia de género.

Según datos de la organización MuMaLá, desde el 1° de enero de 2025 se contabilizan 195 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 35 horas. Además, señalaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su forma más extrema, una cada 28 horas”.

El más reciente informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, indica que hubo 182 femicidios y 758 intentos de asesinato.

El 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 73% de los crímenes fue cometido por una expareja o un familiar, y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su propia vivienda.

Otro dato preocupante es que, como consecuencia de estos hechos, 120 niñas, niños y adolescentes quedaron sin su madre.