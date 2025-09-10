La Fiscalía solicitó levantar la clausura del estadio de Independiente

La medida tenía carácter de transitoria, luego de los incidentes ocurridos durante la Copa Sudamericana. Ahora, será el juez José Luis Arabito quién deberá definir el futuro del estadio.

El fiscal de la UFI N°4 de avellaneda, Mariano Zitto, solicitó levantar la clausura del Estadio de Independiente, que fue implementada a través de una medida cautelar, luego de lo que fueron los incidentes por el partido de Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile. Tras el pedido formal, el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús, José Luis Arabito, deberá expedirse sobre la solicitud.



En detalle, la suspensión del estadio de Independiente había sido solicitada por el Juez el pasado 22 de agosto. Además, la Justicia también había determinado la creación de la "Comisión Técnica Evaluadora" - con representantes de los diferentes sectores involucrados - para prevenir la ocurrencia de nuevos episodios de violencia. Luego de alcanzar los acuerdos necesarios en materia de seguridad, el fiscal a cargo de la situación resolvió requerir dejar sin efecto sobre la cautelar.

Según el documento judicial al que tuvo acceso este medio, luego de los incidentes, se había dispuesto - a través de Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) - la creación de una "Comisión Técnica Evaluadora" que llevó adelante diferentes reuniones en la que participaron los distintos sectores involucrados en la organización de eventos deportivos, con el objetivo de revisar las medidas de seguridad tomadas, evaluar los "yerros" en la prevención de delitos y evitar la ocurrencia de nuevos episodios de violencia.

Ante esto, la dirigencia del Club Atlético Independiente - dirigida por Néstor Grindetti - presentó ante la Justicia, el pasado 28 de agosto, el "Plan Operativo de Seguridad". Tras varios intercambios, todas las partes dieron conformidad al plan y su compromiso absoluto de que "lo ocurrido no vuelva a reiterarse".

El documento, de 40 páginas, delinea una propuesta que enmarca las "áreas que se coordinarán y actuarán" frente a incidentes que pongan en riesgo "tanto al espectáculo como la integridad física de los espectadores", uno de los puntos que fallaron durante las agresiones que comenzaron desde la parcialidad visitante y concluyeron con la respuesta de parte de la barrabrava de Independiente.

El acuerdo fue consensuado por el titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevila, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y las dirigencia del club, representada en Grindetti.

En la solicitud formal, la Fiscalía recordó que "el motivo de clausura solo fue en el convencimiento de la urgencia de contar - de cara al futuro - con un mejor plan de prevención que permita que la concurrencia al Estadio no sea solo un motivo de alegría familiar en el aliento y el amor a su club y no un acto de valentía o supervivencia frente a pocos que con el terror callan los cánticos y gritos de fervor de decenas de miles de personas".

Así, se espera que Arabito, Magistrado de la Jurisdicción, deje sin efecto esta misma tarde la cautelar que rige sobre el Estadio. Desde Independiente, esperan por la confirmación, de cara a contar con su público para el próximo partido de local, que tendrá lugar el sábado 16:45.