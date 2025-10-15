La Selección argentina Sub 20 enfrenta a Colombia por un lugar en la final del Mundial

La Selección argentina de Diego Placente enfrenta a Colombia en una de las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos desde las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro será el portugués Joao Pinheiro.

La Selección argentina llega a este cruce clave con grandísimas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.

En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.

Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición. El conjunto Cafetero, que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.