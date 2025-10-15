La Selección goleó a Puerto Rico por 6-0 en Florida

Con el regreso de Lionel Messi y el debut de varios jugadores, la Albiceleste jugó al trote y no tuvo piedad ante el conjunto puertorriqueño en el cierre de la gira por Estados Unidos. Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel, Steven Echavarría en contra y dos de Lautaro Martínez, los goles de la Albiceleste.

La Selección argentina apabulló a Puerto Rico por 6-0, en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida en el segundo amistoso de la gira internacional por Estados Unidos. Con el regreso de Lionel Messi al 11 titular y el debut de varios jugadores como José López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y hasta Facundo Cambeses, el equipo que dirige Lionel Scaloni no tuvo rival en su primer enfrentamiento con el conjunto puertorriqueño y cerró la doble fecha FIFA con una goleada, de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección argentina cerró la fecha FIFA con dos victorias ante equipos que no estuvieron a la altura de la competencia de la Albicelestes. Las próximas presentaciones del equipo de Scaloni serán en noviembre: se enfrentará a Angola en Luanda y jugará un segundo amistoso con un rival a definir.