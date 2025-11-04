La selección argentina superó 3-2 a Bélgica en su debut en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Tras ponerse en ventaja gracias al tanto de Ramiro Tulian en el primer tiempo, el equipo europeo logró reponerse y anotó dos goles para ponerse al frente. El primero llegó cuando faltaban pocos segundos antes del final de la mano de Kimpe y Naert amplió a los 15 minutos del complemento. Pero cuando parecía que los belgas iban a aprovechar la ventaja, una ráfaga del equipo de Diego Placente dio vuelta el encuentro.

Los chicos de la Sub 17 lograron pasar del 2-1 al 3-2 en lo que es una forma superlativa de comenzar su experiencia mundialista en Medio Oriente. De esta manera, los juveniles de Argentina se posicionan en el primer lugar del Grupo C junto a Túnez, que superó a 3-0 a Fiyi en el otro encuentro de la zona.

La agenda de la primera ronda para el plantel continuará ante Túnez, el próximo jueves a las 10.30 (hora de Argentina). El cierre de la fase de grupos será ante el que se prevé como el seleccionado más débil, o sea Fiyi, el domingo a las 9.30. Es importante recordar que el centro Aspire Zone será sede de todos los cotejos, salvo la final.