Argentina superó 1-0 a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 después de 18 años

El equipo de Placente hizo historia en Santiago de Chile y se metió en la final de la Copa del Mundo de la categoría después de casi dos décadas. Con un Prestianni brillante y un gol de Silvetti, la Albiceleste ganó un partidazo frente al equipo cafetero y buscará su séptimo título mundialista el próximo domingo frente a Marruecos.

¡Argentina, finalista del Mundial de Chile Sub 20! La Selección venció por 1-0 a Colombia, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad chilena de Santiago, y volverá a jugar una instancia decisiva después de 18 años. Con un Gianluca Prestianni brillante y un gol de Mateo Silvetti, el equipo de Diego Placente jugó un partidazo ante el conjunto cafetero y se llevó el triunfo con fútbol y carácter. Así, la Albiceleste irá por su séptimo título mundialista en la categoría.

Uno de los encuentros más reñidos para el equipo de Diego Placente, en una semifinal a puro roce. El conjunto cafetero impuso su superioridad física y fue más en el primer tiempo, con chances claras frente al arco de Santino Barbi. A Argentina le costó hacer pie en cancha, y cuando Gianluca Prestianni se decidió, comenzó lo mejor de la Albiceleste.

El jugador del Benfica fue la manija del equipo y desde sus pies nació lo mejor de la Selección. Colombia fue de mayor a menor durante la primera etapa, con tiros como el del lateral Juan Arizala, pero se cayó con la lesión de Joel Canchimbo, uno de los mejores del partido que se retiró a los 36'. Un primer tiempo de mucho físico y poco fútbol.

Ya en el segundo tiempo, el partido fue de ida y vuelta con jugadas de peligro clarísimas para ambos equipo. Placente mandó a la cancha a Tobías Andrada y Mateo Silvetti, y fue el ex-Newell's quien tuvo un mano a mano que desperdició con un remate cruzado. Claro, Colombia no se quedó atrás y respondió con una doble chance que, de milagro, no abrió el marcador del encuentro.

El central de Gimnasia LP, Juan Villalba, metió un cierre a lo Javier Mascherano, en el Mundial 2014 frente a Países Bajos, para cortar una jugada concreta de gol, a manos de Emilio Aristizabal. El corte providencial salvó la caída del arco argentino, pero el ataque colombiano no iba a ceder. Enseguida, el héroe fue el arquero Barbi, quien le sacó un bombazo a Jhon Renteria y un cabezazo inatajable a Arizala. El partido no daba respiro.

Sin embargo, la categoría del juego argentino pudo más que el poderío físico colombiano y llegó el primero gol para la Selección. Como no podía ser de otra manera, Prestianni tomó la pelota en la mitad de cancha y frotó la lámpara: recorrió 30 metros con la pelota dominada y dejó solo a Silvetti para que definiera como los que saben.

Un grito de gol atronador para Argentina, por el trámite del partido, por lo sufrido en el área propia y por lo trabajado en cancha por la zaga central y una mediocampo liderado por Milton Delgado, amo y señor del quite y la pausa. El tanto de la Albiceleste fue un golpe de KO para Colombia que, para colmo, se quedó con 10 por expulsión de Rentería. La Selección pasó una prueba de fuego ante el equipo cafetero y es finalista con justo merecimiento.

De esta manera, los pibes de la Sub 20 jugará una nueva final de la categoría tras 18 años (Mundial 2007), por octava vez en 23 ediciones mundialistas, y buscará coronarse por séptima oportunidad, como uno de los más ganadores de la historia. Se medirá frente a Marruecos, este domingo desde las 20. Por otro lado, Colombia enfrentará a Francia este sábado a partir de las 16 por el tercer puesto.