Lionel Messi anunció la "Messi Cup", un torneo Sub-16

Lionel Messi organizará un certamen amistoso de fútbol Sub 16 que contará con la participación de River, Newell's, Inter Miami y 5 equipos europeos.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi anunció la creación de una nueva competición formativa que lleva su apellido: Messi Cup. El certamen se disputará del 9 al 14 de diciembre de 2025, estará destinado a la categoría Sub-16 y tendrá como sede principal a la ciudad de Miami.

Los ocho equipos participantes serán el Inter Miami (Estados Unidos), Barcelona F.C (España), River Plate (Argentina), Newell's Old Boys (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España) y Manchester City (Inglaterra). Se espera que el evento combine fútbol formativo y entretenimiento, con actividades paralelas abiertas al público.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. Espero que les guste”, expresó Lionel Messi en la descripción de su publicación de redes sociales.

Con la participación de academias de clubes de primer nivel, el torneo ofrecerá una oportunidad única para que jugadores Sub-16 vivan la experiencia de representar a sus instituciones frente a rivales de distintos continentes, potenciando su crecimiento deportivo y personal.