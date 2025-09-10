Wolverine toma mate junto a Ransom, el primer superhéroe argentino de Marvel

Marvel acaba de sumar un guiño sorpresivo a la cultura argentina en su más reciente cómic de The Uncanny X-Men. En el número publicado el 3 de septiembre, Wolverine aparece tomando mate junto a Ransom, el primer superhéroe argentino del universo mutante.

Quién es Ransom, el primer mutante argentino

El personaje -cuyo nombre real es Valentín Correa- debutó en 2024 y se convirtió en una de las incorporaciones más llamativas de la saga. Nacido en Buenos Aires e hincha de Boca, Ransom tiene un agujero negro en lugar de corazón, mutación que lo obligó a sobrevivir por su cuenta tras ser abandonado por sus padres. Su poder le permite absorber la energía de los golpes que recibe y transformarla en fuerza bruta.

En la trama de esta nueva entrega, Ransom acompaña a Wolverine en una misión en Buenos Aires para rescatar a su hermano. La escena que más revuelo generó en redes sociales fue la de Logan -nombre real de Wolverine- compartiendo un mate con el mutante argentino, guiño que no tardó en viralizarse en redes sociales.

"Esta semana, los mejores luchadores de los cómics se dirigen a Argentina a patear traseros y tomar mates”, escribió la guionista Gail Simone al presentar el adelanto en Instagram. Además, en los diálogos del cómic se mencionan otros guiños locales como el fernet y hasta el choripán.

La portada del número fue obra del dibujante argentino Luciano Vecchio, nacido en Zárate, quien logró consolidarse como una de las firmas habituales de Marvel. Vecchio destacó que tuvo libertad creativa para sumar detalles culturales: "Ella [Simone] me pedía aportes o correcciones, y como argentino sabía que esos gestos eran importantes. Lo del fernet salió de una de mis sugerencias”, agregó.

Tras su paso por DC Comics y con varios proyectos en Marvel -incluidos Storm y Spider-Verse vs. Venom-Verse-, el zarateño se convirtió en una figura clave para acercar el cómic estadounidense a la cultura argentina. Y adelantó que en el próximo número de Uncanny X-Men habrá más referencias a nuestro país.