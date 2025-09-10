Arranca la venta de las entradas para el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo de la FIFA tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

La FIFA anunció oficialmente el mecanismo de venta de entradas para el Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El proceso comenzará este miércoles 10 de septiembre con una preventa exclusiva.

El sistema estará organizado en distintas fases que incluirán sorteos, abonos especiales y precios variables según la categoría y el tipo de boleto. En principio, los hinchas no sabrán qué selecciones jugarán en cada sede, a excepción de los equipos anfitriones.

La organización que encabeza Gianni Infantino pondrá a disposición tres modalidades: entradas para partidos individuales, paquetes por ciudad sede y paquetes por selección.

Durante la primera fase solo se podrá reservar un turno, mientras que la elección concreta se realizará en octubre. Luego se abrirá la venta general para quienes no utilicen Visa. También habrá una plataforma oficial de reventa, sin tope de precios en la mayoría de los países.

En el caso de los hinchas argentinos que deseen viajar al Mundial, será indispensable contar con el pasaporte vigente. La entrada por sí sola no garantiza el ingreso a Estados Unidos o Canadá, ya que no habrá beneficios migratorios especiales.

Los valores arrancan en u$s60 para los encuentros de fase de grupos, aunque es probable que las entradas más económicas sean las que se agoten más rápidamente. Para la final, en cambio, los precios parten desde los u$s6.730, cifra que cuadruplica el valor inicial de la definición en Qatar 2022.

Además, informaron que para esta Copa del Mundo se pondrá en marcha un esquema de precios dinámicos, lo que significa que el costo puede aumentar en función de la demanda. Los tickets estarán divididos por categorías, pero la ubicación exacta se asignará recién días antes de cada partido, como medida de seguridad.

Etapas de venta de las entradas para el Mundial 2026

Preventa exclusiva con Visa: del 10 al 19 de septiembre

Venta general: a partir del 27 de octubre

Sorteo con cruces definidos: después del 5 de diciembre

Fase “último minuto”: marzo de 2026

Reventa oficial FIFA: dentro de su plataforma

Paquetes de hospitalidad: ya disponibles, con valores desde miles de dólares

Opciones por federación o país: en fases posteriores

Programa de voluntariado: posibilidad de participar sin abonar entrada