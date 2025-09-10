La Ciudad expande el proyecto “Caminos del Milagro” a municipios del Valle de Lerma

Se firmó un convenio con la localidad de Campo Quijano para replicar la iniciativa y fortalecer el turismo religioso. El objetivo es que se sumen señalizaciones, acciones culturales y propuestas que acompañen a los peregrinos en su paso por las distintas localidades.

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, continúa ampliando el proyecto “Caminos del Milagro”, el cual es un producto turístico, cultural y educativo con busca posicionar a Salta en el mapa nacional e internacional del turismo religioso, como así también, de poner en valor la fe y los caminos que cada año atraviesan a miles de peregrinos hacia la Catedral Basílica.

En esta oportunidad, se firmó un convenio con el municipio de Campo Quijano, representado por la Directora de Cultura y Turismo, Tec. Valeria Guitian, junto a Karen Chamon de la Agencia El Peregrino. En representación de la Municipalidad de Salta participó Julieta del Carpio, subsecretaria de Desarrollo de Oferta Turística junto a la Arquitecta Inés Pereyra Rozas, Arquitecta, directora de planificación y proyectos especiales.

El acuerdo busca que los municipios del Valle de Lerma comiencen a replicar y fortalecer el proyecto “Caminos del Milagro”, sumando señalización, acciones culturales y propuestas que acompañen a los peregrinos en su paso por las distintas localidades.

De esta manera, la Municipalidad refuerza su compromiso de trabajar en conjunto con otras localidades para consolidar a Salta como un destino de turismo religioso y cultural de referencia nacional.