El Indec dará a conocer hoy el dato de inflación de agosto

Los relevamientos privados y los datos de la Ciudad de Buenos Aires prevén una leve desaceleración respecto del 1,9% de julio, en medio de la volatilidad cambiaria y las proyecciones crecientes hacia fin de año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá esta tarde el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. El mercado espera una leve desaceleración de la inflación minorista respecto del registro de julio, en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria, la cercanía de las elecciones y el impacto de los precios regulados.

Las proyecciones de las consultoras privadas y los datos preliminares difundidos en los últimos días ofrecen pistas sobre cuál podría ser el número final que dará a conocer el organismo.

De acuerdo con estimaciones de C&T Asesores Económicos, la inflación de agosto se habría ubicado en torno al 1,6%. Según la consultora, el rubro de mayor incidencia fue vivienda, que explicó más de la mitad del alza mensual. Aun así, se destacó que la suba resultó más baja que la del mes anterior.

En la misma línea, Libertad y Progreso estimó un avance del 1,7% en el nivel general de precios. En su informe señaló que la baja obedeció principalmente a la estabilidad de algunos bienes de consumo masivo y al retroceso de ciertos alimentos frescos, pese a la presión del dólar y los ajustes en tarifas.

Por su parte, Analytica calculó que la inflación de agosto se habría desacelerado a 1,8%. La firma indicó que el índice estuvo impulsado por aumentos en educación y en combustibles, pero moderado por el comportamiento de los alimentos.

En todos los casos, las mediciones privadas marcaron un freno respecto de julio, cuando el Indec había informado un alza del 1,9%.