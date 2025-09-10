Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje
La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas brindó una definición apasionante por el último boleto para el Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Bolivia logró un histórico triunfo en el Alto frente a Brasil por 1-0 que lo colocó en el séptimo puesto y le dio la chance de pelear por un lugar en la cita mundialista.
Tras una dolorosa derrota de Venezuela por 6-3 frente a Colombia en Maturín, la Selección del Altiplano aprovechó la caída de la Vinotinto para hacer historia. En el estadio Municipal El Alto, situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el Verde venció con un penal dudoso que ejecutó Miguel Terceros, para alcanzar las 20 unidades, dos más que Venezuela. Mientras que Perú y Chile quedaron afuera rápidamente, con 12 y 11 puntos respectivamente.
La clasificación directa ya estaba asegurada para Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.
El nuevo formato del Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones para 2026 ha modificado el sistema de clasificación. La FIFA organizo un Repechaje especial entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, en el que participarán seis equipos: uno de Conmebol, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf.
La FIFA decidió dejar atrás las clásicas series de ida y vuelta y apostar por un mini-torneo decisivo que definirá a las dos últimas selecciones clasificadas. El repechaje será en México, con partidos en Monterrey y Guadalajara, en la ventana de la Fecha FIFA de marzo en 2026.