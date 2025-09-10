El Patio de las Empanadas atiende en horario corrido durante la semana del Milagro
En el amplio espacio ubicado en Avenida San Martín esquina Islas Malvinas se espera la visita de peregrinos, fieles y turistas con una gran variedad de propuestas gastronómicas regionales.
El predio del Patio de las Empanadas, ubicado en Avenida San Martín e Islas Malvinas, espera esta semana la visita de turistas, peregrinos y salteños en el horario corrido de 10:00 a 00:00, de lunes a lunes, ofreciendo en sus seis locales gastronómicos, una amplia variedad de comidas regionales.
En este espacioso y colonial espacio se puede disfrutar de las clásicas empanadas de carne cortada a cuchillo; pero además otras variantes de esta típica comida argentina, como ser empanadas de pollo, de queso, matambre, mondongo, caprese, choclo, espinaca y ricota.
Además, la oferta gastronómica se completa con humitas de choclo, dulces y saladas, locro al mejor estilo salteño, pizzas y un menú económico.