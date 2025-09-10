Bienestar Animal: Identifican a perros callejeros que se sumen a las peregrinaciones

El operativo consiste en la colocación de collares o cintas de colores. El objetivo es poder regresarlos a los barrios de donde salieron, en el caso que se hayan sumado a los grupos que ingresen a la ciudad.

La Municipalidad comenzó con un operativo especial de bienestar animal, tanto en los ingresos a la ciudad como en el microcentro, con el objetivo de identificar a los perros callejeros que se sumen a los grupos de peregrinos.

Para ello, se están colocando collares o cintas a los perros callejeros (no vagabundos) que viven en los barrios cercanos a las avenidas por donde ingresarán los peregrinos. En estos casos se les coloca el nombre del barrio y el número de celular del dueño o del responsable.

Los perros que lleguen con los peregrinos desde otros municipios, tendrán colocadas cintas de colores específicas para cada grupo. En este caso será de la siguiente manera: Salta capital (blanco), Metán (rojo), El Galpón (azul), Lumbreras (lila), Rosario de la Frontera (verde manzana), Río Piedras (verde oscuro), Campo Quijano (violeta), Cafayate (naranja fluor), Vaqueros (gris), San Carlos (turquesa), La Viña (bordó), Rosario de Lerma (naranja), La Merced (rosa pastel), Iruya (verde fluor), San Antonio de los Cobres (rosa), El Bordo y Campo Santo (amarillo fluor), Cachi (azul Francia), Güemes (fucsia), J. V. González (amarillo), Las Lajitas (verde agua), Tartagal (rosa fluor), El Carril (amarillo pastel) y Chicoana (celeste pastel).

De igual manera, se les solicita a los tenedores de perros que los tengan debidamente dentro de las viviendas y no en la calle, ya que esto podría provocar el extravío de los míos.