Estos son los servicios municipales que atenderán en la Feria del Milagro

Se trata del Móvil de Licencias, que estará disponible el sábado, domingo y lunes, y del Móvil Odontológico, que prestará servicios el jueves, viernes, sábado y domingo. La atención será por orden de llegada. También habrá atención de podólogos y enfermeros.

Se viene la tradicional Feria del Milagro, que comenzará el jueves 11 y allí las personas podrán encontrar una gran variedad de productos y diferentes atractivos, aunque no será lo único, ya que los ciudadanos podrán gozar de la atención de distintos servicios municipales.

Se trata del Móvil de Licencias y del Móvil Odontológico de la Municipalidad de Salta, que se ubicarán en el Pje Beltrán y San Martín, en la plaza E. También habrá enfermeros y podólogos para atender a quienes lo necesiten, quines brindarán servicio los días 11,12, 13 y 14 de 17 a 21 horas.

El Móvil de Licencias estará disponible el sábado, domingo y lunes de 12 a 22 hs. Cabe aclarar que, para realizar los trámites, las personas deben presentarse con su DNI, que debe tener domicilio en Capital, y con la Licencia anterior si se trata de renovación.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

– Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

– Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

– Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

«Buscamos que quienes visiten la feria también aprovechen y hagan su trámite. Tratamos de dar todas las soluciones para que sea rápido y fácil. Esperamos a todos para recibirlos y asesorarlos de la mejor manera», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa.

Por su parte, el Móvil Odontológico prestará servicios del jueves al domingo de 8 a 13. Los requisitos para ser atendido son: acercarse con el DNI y con la Certificación de Negativa de Anses.

Las prestaciones serán las siguientes:

* Consulta odontológica o de urgencia (medicación o apertura)

* Extracciones simples (no extracción de muela de juicio)

* Arreglo de caries con material de fotocurado (color diente)

* Limpieza

* Prevención (flúor, selladores, técnica de cepillado)

* Inactivación de caries

* Tratamiento de conducto en diente de leche

Cabe destacar que la atención para ambos servicios será por orden de llegada y sin turnos previos.